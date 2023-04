Les 3 jeux vidéo les plus populaires en Belgique Vous êtes plutôt Harry Potter, Minecraft ou bon vieux jeu de course tout simplement ? Découvrez donc les jeux vidéo les plus joués en ce moment sur toutes les plateformes. Et peut-être même quelques petites idées à découvrir par la même occasion.

Par Orange

Vous jouez aux jeux vidéo ? Vous n’êtes pas le seul ! 43% des joueurs belges y jouent trois à six heures par semaine selon une étude de 2022. Mais à quoi jouent-ils exactement et quelle est la meilleure manière de jouer en ligne ? On vous présente les 3 jeux les plus populaires du moment.

Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard

12 millions d’exemplaires ! Un véritable carton mondial pour ce jeu sorti sur PS5, Xbox, Nintendo Switch et PC. Un titre qui ravira bien évidemment tous les fans d’Harry Potter. On y incarne ainsi un jeune magicien qui entre à Poudlard. L’ambiance du jeu est littéralement magique et on prendra un grand plaisir à parcourir tout l’univers de Poudlard, Pré-au-Lard et des alentours, à pied comme sur son balai bien évidemment. Une plongée incroyable dans les films et les livres comme si on y était !

L'incontournable Minecraft

Bien que sorti il y a plus de 10 ans, Minecraft reste toujours l’un des jeux les plus joués dans le monde, et même sur mobile, et de préférence en 5G. Si le principe du jeu est de survivre dans un monde ouvert fait de blocs, c’est surtout le mode création qui attire la grande majorité des gamers. Un monde infini qui leur permet de laisser libre cours à leur imagination et de recréer des villes entières, des univers de films, de série, des paysages naturels… Bref tout ce qu’ils veulent !

Forza Horizon 5, le jeu de courses ultime

A côté des grands classiques de sport comme FIFA ou encore NBA 2K, les jeux de voiture sont aussi plébiscités par les gamers. Les joueurs comme les sites spécialisés citent régulièrement Forza Horizon 5 comme le meilleur jeu vidéo grâce à son gameplay et son vaste mode ouvert. Différents bolides, pistes, conditions météo et environnements vous donneront toujours envie d’allumer votre console et d’appuyer sur la pédale… enfin la gâchette pour accélérer.

Un mode online incontournable… à condition d’avoir la connexion qui va avec !

