Les idées reçues à propos de l’Amstel Gold Race sont tellement nombreuses qu’elles pourraient reléguer l’épreuve au rang de simple kermesse. Parce qu’elle porte le nom de la société brassicole qui la patronne, parce que les chemins sont encombrés par des véhicules mal stationnés, parce qu’elle se déroule aux Pays-Bas, le plus plat des pays plats ?

A contre-courant de ces banalités, tentons donc de prouver le contraire ! D’abord, il est historiquement compliqué de se faire une place au soleil entre les Monuments des classiques. Passer après Milan-Sanremo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, ce n’est pas simple mais la course s’en est toujours accommodée. Cette épreuve est jeune, elle ne date que de 1966. Ce n’est pas une raison pour la dévaloriser. Elle s’est toujours adaptée aux circonstances et ce dès la première édition. Car jusqu’au dernier moment, les organisateurs pensèrent annuler, le 30 avril 1966, noyés dans des embrouilles.