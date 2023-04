Ouverture d’un nouveau magasin «Les Petits Riens» sur l’ancien site du Furet du Nord à Louvain-la-Neuve

Une nouvelle friperie s’installe au niveau du numéro 11 de l’Agora de Louvain-la-Neuve dès ce samedi 15 avril. L’enseigne Les Petits Riens y implante un nouveau magasin, dans lequel les amateurs de fripe pourront venir chiner vêtements, accessoires, petit électro, livres, jouets et plein d’autres pépites. Il sera aussi possible d’y déposer vos dons de textile et de livres.

Le bâtiment était à l’abandon depuis la faillite du Furet du Nord en avril 2022, et ne trouvait pas de repreneurs à cause, notamment, du prix du loyer, très cher à cet endroit.