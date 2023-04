Une barge chargée de 1.200 tonnes de mitrailles à la dérive et proche de chavirer à Waulsort

À la demande du SPW-Voies Navigables, des plongeurs ont dû effectuer une reconnaissance afin de savoir sur quoi était échouée la barge et s’il y avait des risques de percement de la coque. « Le peu de visibilité ainsi que le courant présent ont rendu l’opération difficile et délicate. Sur bas de ce premier constat, les voies navigables ont procédé à un relèvement du niveau de l’eau de près de 10 cm en fermant le barrage d’Anseremme. »

Les secours espéraient que cette opération permette à la barge de se dégager avec l’aide d’un remorqueur. Malheureusement, cela n’a pas été possible et il a fallu faire appel à une autre barge équipée d’une grue. Si tout s’est finalement bien terminé, il a fallu quand même fallu le déploiement d’une autopompe d’Yvoir, de trois plongeurs, d’un bateau ainsi que d’un officier et du balisage d’Yvoir.