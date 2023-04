Course-poursuite dans le centre-ville de Bruxelles: deux mineurs percutent avec un scooter volé un policier avant de se crasher (vidéo)

La course-poursuite aura en tout cas été brève. Elle s’est terminée par un accident une centaine de mètres plus loin, sur le trottoir du boulevard Maurice Lemonnier, à hauteur du carrefour formé avec la rue Philippe de Champagne ! Selon nos informations, il n’y aurait pas eu de collision avec un véhicule de police comme d’aucuns l’ont affirmé, mais il y a par contre eu une collision avec un policier ! Les deux fuyards ont percuté la victime qui était à pied et tentait de les intercepter. Avant de se crasher et de se faire coffrer.

Jambe retournée

Deux ambulances et deux SMUR ont été envoyés sur place. Aussi bien le policier que les deux mineurs ont été blessés. Le policier a été blessé à la tête et est en incapacité de travail pour 13 jours au moins. Le passager du scooter volé a eu la jambe retournée et les secours ont dû la lui remettre en place… Et le conducteur du scooter volé, qui a été blessé à la main, a quant à lui pu être mis à disposition du parquet de Mons pour entrave méchante à la circulation et rébellion armée ; l’intéressé, âgé de 17 ans, étant originaire de La Louvière.