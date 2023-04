La liaison E25-E40 fermée durant dix nuits d’ici la fin du mois d’avril: d’abord dans un sens de circulation et ensuite dans les deux...

La liaison E25-E40 va à nouveau être fermée durant plusieurs en cette dernière quinzaine du mois d’avril et ce afin de poursuivre la réhabilitation de cet axe, en ce compris du tunnel de Cointe, à la suite des inondations dévastatrices du mois de juillet 2021.

Ces nuits de fermetures sont étalées entre le 16 et le 28 avril. Pendant les six premières nuits, un seul sens de circulation sera impacté, annonce la SOFICO. Les fermetures porteront uniquement sur les voies en direction du Luxembourg, entre l’échangeur nº35 « Avroy/Laveu » et l’échangeur nº39 « Chênée ». Elles auront lieu successivement de la nuit du dimanche 16 au lundi à celle du jeudi 20 au vendredi 21. Une interruption aura alors lieu jusqu’à la fin du week-end et la liaison sera à nouveau fermée la nuit du dimanche 23 au lundi 24.