De nouvelles informations inquiétantes révélées sur Julia Wendell, la jeune femme de 21 ans qui prétendait être Maddie McCann: elle n’en serait pas à son coup d’essai…

Julia Wendell est devenue célèbre en affirmant sur les réseaux sociaux qu’elle était Maddie McCann. Le test ADN ayant révélé qu’elle était bien Julia Wendell et pas Madeleine, la jeune femme a récemment présenté ses excuses à Kate et Gerry, les parents de Madeleine.

Si dans le cas de l’affaire Maddie McCann, ses propos ont été pris très au sérieux, pour sa famille, la jeune fille est simplement « en quête d’attention ». Quelques jours après les révélations de Julia il y a plusieurs mois, la famille de la jeune femme, au travers de l’organisation polonaise des personnes disparues « Missing Years Ago », avait pris la parole. Dans le document, la famille assure avoir des « souvenirs » et des « images » qui prouvent que Julia est leur fille, petite-fille, sœur, nièce et cousine. La famille affirme que Julia a quitté le domicile familial et a pris avec elle les photos. Ils expliquent ne pas comprendre pourquoi Julia agit de la sorte et avoir essayé de l’aider avec une thérapie et des médicaments. Mais Julia aurait refusé.