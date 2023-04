Le Young Fest revient sur la place de la Digue le 6 mai entre 14h et 1h du matin pour la seconde édition

Lire aussi À Gosselies, un distributeur de pizza automatique assure le service 7 jours/7, 24 heures/24: elle est servie chaude en 3 minutes

« C’est une réelle opportunité de pouvoir compter sur nos jeunes de la façon dont on le fait dans le cadre de cette grande journée », déclare Karim Chaïbaï, échevin de la Jeunesse. « Ils seront vraiment au four et au moulin. Ils auront participé à la création de l’évènement, à l’organisation sur place, et ils se produiront même sur scène le jour du festival. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir compter sur le réseau des opérateurs Jeunesse présents dans tout Charleroi pour permettre cet encadrement hors normes. Ils réalisent un travail d’encadrement et de collaboration titanesque. Nous pouvons en être fiers ! »