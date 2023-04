Cette vidéo ne montre pas un député européen, mais un ancien élu au Parlement allemand en 2020

Cette vidéo a été retweetée près de 3 000 fois depuis le 25 mars 2023. Elle a également été partagée sur Facebook avec ce commentaire :"Un parlementaire se drogue au parlement européen lors d’une séance !! On comprend mieux comment les lois sont votées", et a été vue plus de 3 000 fois sur Telegram .

"Une vidéo fait scandale au sein de l'#UE concernant la consommation présumée de cocaïne au Parlement européen", affirme l'auteur de ce tweet , qui relaie une vidéo montrant un homme en costume déposer quelque chose entre son pouce et son index puis l'inhaler. L'image suivante le montre affalé sur son siège, un sourire aux lèvres.

En réalité, cette vidéo n'a pas été tournée au Parlement européen et l'homme qui y apparaît n'a jamais été eurodéputé. Il s'agit d'un ancien parlementaire allemand qui s'est déjà présenté comme un adepte du tabac à priser.

Un ancien député allemand et non un eurodéputé

Une recherche de vidéo inversée avec l'outil InVid - voir ici comment procéder - permet de retrouver la même vidéo, en meilleure qualité, relayée sur TikTok. On y voit un homme, en costume, verser une poudre marron sur sa main et la renifler. Dans les publications qui circulent sur Twitter et Facebook, la faible qualité de la vidéo ne permettait pas de voir clairement la poudre ni sa couleur.

La description de la vidéo inclut les hashtags #bundestag, #jensmaier et #tabak.

Membre du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) depuis 2013, Jens Maier a siégé au Bundestag (Chambre basse du Parlement allemand) entre 2017 et 2021. Il n'est plus député depuis 2021.

Une recherche sur Google images permet de vérifier qu'il s'agit bien du même homme que dans la vidéo que nous vérifions.

Condamné en 2019 pour un tweet raciste, Jens Maier a été mis en pré-retraite de ses fonctions de juge au tribunal régional de Dresde en décembre 2022, notamment à cause de commentaires jugés racistes.

Sa biographie archivée sur le site du Bundestag (qui n'est pas à jour) ne mentionne aucun siège au Parlement européen. La plateforme indépendante allemande Abgeordnetenwatch.de, qui permet aux citoyens allemands de poser des questions à leurs représentants, indique que "cet homme politique n'a aucun mandat actuel et aucune candidature directe au niveau de l'État, du gouvernement fédéral ou de l'UE".

Une recherche sur Google avec les mots-clés "Jens Maier" et "Parlement européen" en français, anglais et en allemand permet de retrouver différents articles consacrés à Jens Maier ces dernières années (1,2,3), mais aucun ne mentionne un siège ou une visite au Parlement européen.

Une recherche sur le site du Parlement européen avec le nom "Jens Maier" ne donne aucun résultat: il n'apparaît pas non plus dans la liste des députés européens de la législature actuelle (2019-), ni de la législature précédente (2014-2019). L'AFP a contacté à plusieurs reprises le Parlement européen, mais n'avait pas reçu de réponse au moment de la publication de cet article.

Une vidéo tournée au Parlement allemand en 2020

Une recherche sur Google avec les mots-clés "Jens Maier" et "cocaïne" renvoie à plusieurs articles de vérification publiés par d'autres organisations de fact-checking, comme Euronews, qui cite un reportage publié le 9 mars 2023 sur la chaîne Youtube de la télévision publique allemande ARD. Consacré aux membres radicaux du parti AfD, le reportage présente à 4'50 le cas de Jens Maier. A 4'54, on voit la scène reprise dans les publications que nous vérifions.

Contactée le 11 avril 2023, la MDR, l'une des chaînes publiques allemandes composant l'ARD et à l'origine de ce reportage, a indiqué à l'AFP avoir tiré cet extrait d'un débat au Bundestag le 6 novembre 2020.

Une recherche sur le site du Bundestag permet de vérifier que Jens Maier participait bien à un débat ce jour-là. La vidéo du débat est disponible sur le site de la chaîne allemande Phoenix, qui diffuse, entre autres, les sessions plénières du Bundestag. La scène reprise dans les publications que nous vérifions apparaît à 6 minutes 03. On reconnaît la gestuelle de Jens Maier, le pin's sur le côté gauche de sa veste, le livret ouvert devant lui ainsi que les deux objets à sa gauche et à sa droite. Il est également assis à la même place, sur une chaise bleue et devant une table noire.

En haut à droite de la vidéo diffusée sur le site de Phoenix apparaît la mention "Bundestag".

Capture d'écran réalisée le 13/04/2023 sur Twitter Capture d'écran réalisée le 13/04/2023 sur le site Phoenix

Par ailleurs, les chaises et les tables visibles sur cette vidéo ne ressemblent ni à l'hémicycle du Parlement européen à Bruxelles, ni à celui de Strasbourg (où les chaises sont noires et les tables bleues).

Tabac à priser

S'il n'est pas possible de vérifier précisément ce que consomme le député dans cette vidéo, celui-ci a déjà évoqué son goût pour le tabac à priser, ou "Schnupftabak", dans une interview à une chaîne de télévision allemande en août 2017. On le voit faire le même geste dans d'autres vidéos comme celle-ci (à 5min31) diffusée sur la chaîne Youtube de Phoenix le 19 juin 2020.