L’interrogatoire des accusés des attentats de Bruxelles se clôture ce jeudi: de la compassion pour les victimes mais pas de pardon

Me Gabie-Ange Mingana, avocat de parties civiles, a posé la question de savoir si les accusés du procès des attentats de Bruxelles « étaient prêts sept ans plus tard à demander pardon », lors de cette dernière journée d’interrogatoire des accusés au Justitia à Haren ce jeudi. Tous les accusés qui ont pris la parole ont exprimé la compassion et le respect qu’ils avaient pour les victimes, mais la plupart ont mis en opposition la demande de pardon et la présomption d’innocence dont ils doivent bénéficier.

« Demander pardon aux victimes, c’est reconnaître ma culpabilité dans les faits, et comme je l’ai expliqué, ce ne sont pas mes victimes », a déclaré l’accusé Salah Abdeslam. « Comment ne pas avoir de regret sur certains choix ? Certaines façons de faire ? » Il n’a cependant pas voulu aller dans le sens de l’avocat. « Il ne suffit pas de dire des mots précis pour faire plaisir, c’est plus compliqué que ça (…) je souhaite aux victimes du courage et de pouvoir se reconstruire. »