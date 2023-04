Le gouvernement de Joe Biden saisit la Cour suprême pour contester les restrictions d’accès à la pilule abortive

Avec des conséquences potentiellement immenses sur l’accès à l’avortement : combinée avec un autre cachet, la mifépristone, est utilisée pour plus de la moitié des avortements aux Etats-Unis.

Le gouvernement « défendra le jugement scientifique » de l’Agence américaine des médicaments (FDA) ayant autorisée la pilule abortive depuis plus de 20 ans, a déclaré le ministre américain de la Justice Merrick Garland.

Dans son recours, le gouvernement rappelait que plus de 5 millions de femmes ont utilisé la mifépristone, combinée à un autre cachet, depuis son autorisation par la FDA en 2000. Quand elle est prise correctement, les effets secondaires graves sont extrêmement rares, plaidait-il.

L’administration du président démocrate Joe Biden avait demandé à une cour d’appel de La Nouvelle-Orléans d’intervenir pour bloquer l’arrêt « extraordinaire et sans précédent » du juge Matthew Kacsmaryk, nommé par Donald Trump, « en attendant l’examen de fond » du dossier.

En dépit du consensus scientifique, il a estimé que la mifépristone présentait des risques pour la santé des femmes et suspendu son autorisation pour l’ensemble du territoire américain.

Moins d’une heure après la décision du juge Kacsmaryk, un de ses confères, le juge Thomas Rice, nommé par Barack Obama et siégeant dans l’Etat de Washington, avait estimé que la mifépristone était « sûre et efficace » et avait interdit à la FDA de retirer son agrément dans les 17 Etats à l’origine du recours.