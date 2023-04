«24 ans, Vottem, je ne l’accepte toujours pas!»: le Collectif de Résistance aux Centres Pour Étrangers organise sa marche annuelle contre le centre fermé

Le Collectif de Résistance aux Centres Pour Étrangers (CRACPE) organise ce dimanche 16 avril sa marche annuelle contre le centre fermé de Vottem : « 24 ans, Vottem, je ne l’accepte toujours pas ! Il y a 24 ans, en mars 1999, s’ouvrait le centre fermé pour étrangers de Vottem. Aujourd’hui, il existe en tout 6 centres fermés pour étrangers en Belgique : 127 bis, Bruges, Merksplas, Vottem, Caricole, Holsbeek. (…) Cependant, toujours aucune perspective de régularisation du séjour pour celles et ceux qui ont tissé et partagé leur vie ici, et vivent au quotidien dans la précarité et la surexploitation », explique le CRACPE dans son communiqué.

« Plus que jamais, nous réaffirmons nos revendications : la suppression des centres fermés pour étrangers, l’arrêt des expulsions, la mise en place d’une politique d’asile et d’immigration qui respecte les Droits humains ainsi que la régularisation des sans-papiers », poursuit le collectif.