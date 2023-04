Une bourse aux plantes à Hannut le week-end du 22 et 23 avril

Pour les férus de jardin, vous aurez l’occasion d’échanger sur les plantes et de découvrir tout ce qu’il y a à savoir lors des 22 et 23 avril (de 14h à 16h30). La bourse aux plantes, organisée par Vie Féminine, se tiendra en effet à la Salle Christophe, rue Lambert Mottart, à Hannut, durant tout un week-end. Ce sera l’occasion de vous relier à la nature, de consommer vos propres cultures et de créer une alternative économique!

Le samedi 22 avril, il vous sera possible de déposer des plantes, des semis, des arbres ou des arbustes de votre choix. Une seule condition est requise : des pots propres et étiquetés.