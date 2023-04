L’humoriste Richard Ruben devient le parrain du nouveau refuge à Spa

SPAristoCHATS est le seul refuge pour chats errants et abandonnés situé à Spa. La structure, déjà victime de son succès, propose une option assez originale : devenir famille d’accueil pour chat, le temps qu’il soit adopté.

« Les chats abandonnés qu’il faut replacer, ça me touche beaucoup. Si on n’aime pas les animaux, c’est mal barré sur cette planète. Moi, je pense que c’est important », poursuit Richard Ruben. « L’initiative de cette association est magnifique donc je salue les personnes qui la dirigent : Christelle, Didier et Carol. Je leur souhaite longue vie. Ravi d’être parrain ! »