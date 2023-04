Une passerelle cyclo-piétonne posée pour relier l’écoquartier Rives Ardentes au centre de Liège par le Parc Astrid

Grâce à son implantation à proximité du futur arrêt de tram ‘Astrid’, les Liégeoises et les Liégeois auront un accès facile aux nouvelles zones piétonnes vertes le long de la Meuse. Dans ce projet de réhabilitation urbaine, l’écologie et la viabilité sont des centres d’attention dont la ‘Passerelle des Reflets’ constitue un pilier évident.

Il sera possible pour les amateurs de mobilité douce de relier le futur écoquartier Rives Ardentes via le centre de Liège et les quartiers avoisinants. Le consortium NEO-LEGIA a en effet a annoncé la pose d’une passerelle cyclo-piétonne qui reliera l’écoquartier au centre de Liège via le Parc Astrid.

Une passerelle de 57 mètres

En mars, deux transports exceptionnels ont amené, de nuit, la passerelle sur le chantier, où les entrepreneurs l’ont assemblée. La passerelle a une longueur de 57 m et pèse environ 110 tonnes. Hier, deux grues de l’entreprise CSM Steelstructures l’ont hissée en position définitive. La passerelle sera accessible à tous les usagers de mobilité douce: cyclistes, piétons, trottinettes et personnes à mobilité réduite, via des rampes naturelles du côté du parc et par une rampe et des escaliers du côté de l’arrêt de tram.