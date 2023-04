Marco Ilaimaharitra avant le choc wallon entre le Standard et Charleroi: «Je me braque vite et quand on ne me dit pas les choses, je romps le lien»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’homme se fait rare dans les médias. Et pour cause, c’est sur le pré que Marco Ilaimaharitra veut faire parler de lui. Le gamin de Mulhouse, qui ne se sentait pas légitime au moment d’arriver à Sochaux, a pourtant des choses à dire. Pas adepte de la langue de bois, le capitaine carolo a répondu sans détour sur ses relations souvent intenses, parfois tumultueuses, et son retour en forme.

Comment analysez-vous cette saison de tous les paradoxes ?

On a vécu une première partie très compliquée. Désormais, on a retrouvé les valeurs du club. Les gens s’identifient un peu plus à nous maintenant que la saison dernière, même si j’y ai pris énormément de plaisir. Charleroi correspond plus au foot de maintenant qu’à celui d’avant.