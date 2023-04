Une balade à moto organisée à Stembert pour soutenir Liv, une petite fille de 5 ans atteinte d’une maladie rare: «C’est usant de vivre ces hospitalisations, mais elle nous donne la force»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un événement particulier que propose The Highlands Revival. Le club de moto organise une balade le samedi 13 mai, à Stembert, et tous les bénéfices soutiendront les frais médicaux de Liv. Cette petite fille de 5 ans habitant à Welkenraedt est atteinte d’une maladie rare, et nécessite beaucoup de soins médicaux. C’est Fabienne, sa grand-mère, qui a eu l’idée de la balade.