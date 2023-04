Attention, ces images du "mariage" du pape François ont été générées par une intelligence artificielle

"Le Pape a enfin dit oui à sœur Eyenga, l'Italie est en feu depuis ce matin", écrit l’auteur d’une publication partagée près de 2.000 fois sur Facebook depuis le 31 mars. Ce message est largement repris dans les pays d’Afrique francophone comme le Cameroun et la République démocratique du Congo ( 1 , 2 , 3 , 4 ).

Les quatre clichés (post viral archivé ici ) laissent apparaître le pape, 86 ans, en soutane blanche aux côtés d’une jeune femme vêtue d’une robe de mariée ajustée d’une traîne. Les deux traversent tantôt l’allée centrale d’une église bondée, tantôt ils échangent un baiser et un regard tendre sur le perron d'un édifice religieux, au milieu d’un public nombreux.

Bon nombre de personnes semblent d'ailleurs y croire. "Après avoir longtemps joué à l'hypocrisie pur (sic), l'Église catholique commence à dévoiler son véritable visage et sa nature de vipère", commente par exemple une internaute après avoir relayé le message viral.

Mais les images virales ne sont pas réelles : comme nous allons le voir, elles ont été créées grâce à l'outil d'intelligence artificielle Midjourney.

"Fake photos"

Si le pape s’était réellement marié, contrevenant ainsi à la doctrine de l'Eglise catholique en la matière, cela aurait représenté un véritable séisme au sein de l'institution religieuse qui ne serait certainement pas passé inaperçu. Les journaux du monde entier aurait fait leur une sur cet évènement - or aucun média crédible n'a rapporté d'informations allant dans ce sens.

D'ailleurs, le service photographique du Vatican, contacté par l’AFP le 10 avril 2023, a vivement réagi, affirmant qu'il s'agissait "fausses photos !!!"

D’autre part, au moment où le message viral sur le prétendu mariage du pape est apparu sur la toile, le souverain pontife était hospitalisé pour soigner une bronchite infectieuse. Il a quitté l'hôpital Gemelli de Rome après un séjour de trois nuits le samedi 1er avril. Quelques jours plus tard, il présidait la messe de la Vigile pascale dans la basilique Saint-Pierre de Rome devant des milliers de personnes.

Nous avons donc procédé à une recherche d’images inversée avec l’outil Google pour retrouver l'auteur et l'origine des clichés viraux.

Résultats d'une recherche d'images inversées effectuée sur Google

Les résultats nous mènent à une publication sur le réseau social américain Reddit dont l'auteur laisse entendre qu’il est le créateur de ces images virales. Il y a publié une série de neuf clichés intitulée "The pope gets married" (Le pape se marie), générée sur la plateforme d’intelligence artificielle Midjourney. Dans cette série, on retrouve notamment les quatre images qui circulent de manière virale sur les réseaux sociaux.

Répondant à la question d’un internaute concernant l’identité de la femme sur ces images, l’auteur de la publication sur Reddit explique que "ce sont des femmes techniquement différentes que Midjourney a créées - j'ai juste choisi celles qui se ressemblaient le plus" dans la sélection publiée, écrit-il, confirmant de manière implicite en être à l'origine.

L’AFP l’a contacté le 12 avril mais il n'avait pas répondu à nos sollicitations à date de publication.

Tel qu’expliqué dans cet article de l’AFP (archivé ici), il n'existe pas, à ce jour, d'outil capable d'identifier avec certitude une image générée artificiellement. Toutefois, on peut repérer des incohérences visuelles pour déceler une création d'IA. Et nous en avons repéré sur les images censées montrer le mariage du pape.

Comme l’observe sur Twitter un utilisateur que nous avons retrouvé après une recherche d'images inversée sur Google, les visages des personnages sur certains de ces clichés sont mal formés et ont des traits bigarrés. On le voit aisément sur les images ci-dessous.

Capture d'écran Facebook réalisée le 13 avril 2023

En zoomant sur l'un des clichés, on constate aussi que les lunettes du pape se fondent sur son visage et ne comportent pas de verres. Seules les branches de cet accessoire sont visibles.

Capture d'écran Facebook réalisée le 13 avril 2023

Par ailleurs, le voile de la mariée est grossièrement une extension de la mozette (courte cape) de la soutane du pape.

Sur l’une des images, on remarque que le prétendu pape a deux mains droites. Il est censé offrir quelque chose à la mariée, de sa main gauche, mais la paume de cette main est retournée vers l'extérieur, parallèlement à celle de droite.

Capture d'écran Facebook réalisée le 13 avril 2023

Le lieu ayant prétendument abrité la cérémonie des noces du pape fait immédiatement penser à la basilique Saint Pierre de Rome, au Vatican, reconnaissable entre autre à ses monumentales colonnes corinthiennes. Mais en regardant de plus près, on se rend compte qu'il existe de nombreuses différences qui peuvent là encore s'expliquer par la création d'images artificielles.

Sur la photo du baiser devant la façade : l’arrière-plan ne correspond pas à la vraie façade, notamment les fenêtres.

Concernant la photo des mariés devant l’autel : le religieux situé à droite du couple ne correspond à aucun corps dans la nomenclature du Vatican. Il a une calotte rouge, marque exclusive des cardinaux, mais sa ceinture devrait aussi être rouge dans ce cas, pas blanche. Par ailleurs, il s’agit de la soutane de ville, alors que pendant les célébrations religieuses, les cardinaux portent habituellement l’habit rouge comme celui-ci (lien archivé ici):

Capture d'écran Facebook réalisée le 13 avril 2023 Le pape François sort de sa voiture, sous le regard du cardinal italien Giuseppe Petrocchi, devant la cathédrale du Duomo à L'Aquila, le 28 août 2022 ( AFP / VINCENZO PINTO)

Enfin, la robe de la mariée, qui semble inspirée de celle de Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, a une encolure et des manches différentes sur deux des clichés viraux.

Images extraites d'une publication virale sur une publication Facebook

Les images virales n’ont donc pas de lien avec la réalité. De nombreuses personnalités publiques ont récemment fait les frais de fausses informations liées à des clichés générés par intelligence artificielle. Fin mars, des images du pape François en doudoune blanche matelassée au style de rappeur américain avait ainsi fait fureur.

Renee DiResta de l'Observatoire Internet de Stanford avait alors déclaré à l'AFP : "Nous sommes à un point de basculement technologique intéressant où des images réalistes générées par l'IA (...) sont de plus en plus faciles à créer pour n'importe qui."