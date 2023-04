Le verdict est tombé, Domenico Puddu est un assassin: il a volé la vie de Jean-Yves Wargnies

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Peut-on mourir simplement parce qu’on rénove son habitation et que les travaux entraînent quelques nuisances sonores dans le voisinage? La réponse est malheureusement oui si l’on a un voisin du genre de Domenico Puddu. Il faut dire que l’homme avait de l’entraînement, il était déjà venu à bout des nerfs et de la résistance de plusieurs voisins alors qu’il habitait Fayt-lez-Manage. Condamné à plusieurs reprises pour harcèlement, menaces et coups, il avait pris la décision de déménager et de venir habiter dans un petit quartier tranquille de Marchienne-au-Pont, dans une ancienne école entourée d’arbre, au fond d’une ruelle à peine carrossable, à côté du cimetière.