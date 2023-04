Alors qu’elle avait bien utilisé son disque bleu, Véronique écope malgré tout d’une amende: faites attention à ce détail, «on m’a répondu qu’il n’était plus valable»

« On m’a ensuite répondu que mon disque bleu n’était plus valable », poursuit-elle. Une réponse qui suscite l’incompréhension pour Véronique. En effet, à sa grande surprise, le disque bleu doit correspondre à plusieurs normes européennes.

« Le disque doit afficher les heures et les demi-heures, et non les quarts d’heure », indique le porte-parole de l’institut VIAS, Benoît Godart, dans le quotidien Het Nieuwsblad. « Il ne doit également pas y avoir de publicité et l’heure d’arrivée doit être indiquée en néerlandais, en français et en allemand ».