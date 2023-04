Mylène, le restau/bar qui remplacera El Café au cimetière d’Ixelles, ouvre ce jeudi!

Après la tourmente qui a déferlé sur l’établissement du El Café à Ixelles, LO Group a décidé, au début de l’année 2023, de prendre un sacré pari : racheter les lieux et repartir de zéro avec un nouveau projet. Si l’ouverture était initialement prévue fin mars, avec un peu de retard et après des semaines de travaux, « Mylène » ouvre ses portes ce jeudi 13 avril.

Au 463 de l’avenue de la Couronne s’installe désormais un restaurant et bar festif ouvert tous les jours dès 11 heures jusqu’à tard le soir. D’une part, on retrouve une cuisine qui vous emmènera en Asie et au Moyen-Orient. Pour l’option du midi : viandes, poissons ou végétarien sous forme de super bowls, buns, tacos et baos. Tandis que le soir, il s’agit de plats à partager.