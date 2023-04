Thomas, 22 ans, des Bons Villers, a reçu les félicitations du Roi pour avoir survécu à un examen militaire extrême en Forêt Équatoriale: «Il y avait des araignées mortelles et des serpents»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cela s’est passé dans un lieu où peu de gens peuvent pénétrer : au troisième Régiment Étranger d’Infanterie à Kourou. Cet endroit très gardé est la résidence de 400 légionnaires. Thomas, dont on ne peut pas dévoiler le nom, pour des raisons de sécurité, n’est pas un légionnaire. Non, il est sergent de l’armée belge et caserné à Flawinne, au 2e bataillon de commandos. Il porte d’ailleurs le béret vert distinctif.

Si Philippe l’a félicité, c’est que le Carolo vient de vivre huit semaines des plus éprouvantes. Avec, à la clé, un brevet très recherché chez les militaires. Celui du CEFE jaguar, c’est-à-dire le brevet de réussite au Centre d’Entraînement en Forêt Équatoriale.