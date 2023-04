Le salaire des ministres et secrétaires d’Etat en Région bruxelloise va diminuer de 8%!

Cette décision est tombée ce jeudi lors d’une réunion hebdomadaire du gouvernement de la capitale. Dès la fin de ce mois d’avril, le salaire des 5 ministres et 3 secrétaires d’Etat de la Région baissera de 8 %, renseigne ce jeudi la RTBF. Cette mesure prend place suite à l’initiative encouragée d’Alexander De Croo (Open VLD) en octobre dernier, en pleine crise énergétique.

À travers cette mesure symbolique qui entrera en vigueur dès le prochain mois, l’économie réalisée devrait être d’environ 140.000 € par an. « Cela n’aura aucun impact sur la population », soulignait le ministre-président au service public. « Même si certains vont toujours considérer que nous gagnons de trop. »

Pour avoir une idée d’ordre de grandeurs, le salaire de Rudi Vervoort, le ministre-président, s’élève à 230.000 € bruts par an, quand cela des autres ministres et secrétaires d’Etat se situe entre 200.000 et 220.000 €.