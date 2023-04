Qu’est-il arrivé au roi Philippe? Le monarque belge est apparu souffrant lors de sa visite en Guyane française

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a des semaines comme cela où on a l’impression que cela ne va pas le faire. Depuis que nous avons atterri en Guyane, et même avant de partir, on se dit que cette fusée Ariane 5 ne décollera pas. On ne le suce pas de notre pouce mais de la météo ambiante. Le mois d’avril est réputé être, en Guyane française, très pluvieux. En regardant les prévisions de Météo France la semaine dernière, il n’y avait pas un jour sans orage.