La CSC Services publics de Molenbeek-Saint-Jean annonce un arrêt travail

La section locale de la CSC Services publics de la commune de Molenbeek-Saint-Jean a invité les ouvrières et ouvriers de l’administration communale à arrêter le travail durant deux heures le 24 avril, à partir de 13h30, indique-t-elle jeudi par communiqué.

Parmi les principales revendications de l’organisation syndicale figurent la réduction collective du temps de travail sans perte de salaire pour les plus de 55 ans, l’augmentation du nombre d’heures de travail pour tous les temps partiels, des vêtements de travail et du matériel de nettoyage adéquats et enfin, le respect de la concertation sociale.