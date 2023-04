Enquêtes contre des acteurs chinois en Belgique: le ministre Vincent Van Quickenborne veut filtrer les investisseurs étrangers

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’était une « simple » question du député fédéral Samuel Cogolati (Ecolo-Groen) au ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Elle concernait les perquisitions lancées, le mardi 28 mars, dans des sociétés logistiques et commerciales chinoises actives dans le fret international à Liège Airport et Zeebrugge. Perquisitions qui s’inscrivent dans le cadre d’une vaste enquête du parquet européen sur un système présumé de fraudes à la TVA (dix perquisitions, quatre suspects arrêtés et 300 millions présumés de taxes éludées en Belgique), appelée opération « Silk Road ».