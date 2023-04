Teddy Teuma après le partage de l’Union à Leverkusen (1-1): «On mérite ce très bon résultat»

Mais même s’ils n’ont pas pu l’emporter, Teddy Teuma s’est dit très satisfait de la prestation des Saint-Gillois après la rencontre, au micro de la RTBF. « C’était un match qu’on a joué avec beaucoup d’envie, on a répondu présent ce soir et ce partage reste un très bon résultat », s’est réjoui le capitaine de l’Union.

« Ça nous a clairement transcendés de jouer un match aussi important dans un aussi beau stade. Le discours d’avant match c’était de profiter au maximum et d’être fier d’être ici. Mais je suis content car on a montré du répondant et on mérite ce bon score ce soir. »