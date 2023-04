Victor Boniface après le partage de l’Union à Leverkusen: «Je remercie Lapoussin pour sa course sur mon but»

C’était un très beau but. Et je remercie Loïc Lapoussin car j’étais en un-contre-un face au défenseur et il a fait la course sur le côté gauche, ce qui m’a permis de m’ouvrir la voie du goal.

Peut-on vous appeler Mister Europe ?

Non car j’essaye de saisir chaque opportunité, que ce soit en Europe ou en D1A et ce, afin d’aider mon équipe du mieux que je le peux.

Vous avez été en permanence accroché par les défenseurs allemands. Comment faites-vous pour résister à ce point ?

J’étais face à de très bons défenseurs, très forts et très rapides. Et parfois l’arbitre ne sifflait pas non plus, mais c’est comme ça, c’est le foot. Et je peux vous dire que je ne vais pas souvent à la salle de musculation. Je n’aime pas y aller. C’est juste ma morphologie naturelle (sourire).

Quelles sont les chances de voir l’Union passer ?

À l’heure actuelle, je ne pense pas trop à cela. On pense surtout au match de Seraing de dimanche qui est très important pour le championnat. Car on est en bonne position, avec deux matches encore à jouer d’ici les playoffs.

Serez-vous toujours à l’Union la saison prochaine ?