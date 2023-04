Karel Geraerts très fier de la prestation de l’Union à Leverkusen: «Il fallait oser jouer sinon on était morts!»

Animé par la fierté immense d’avoir vu son équipe réaliser un nouvel exploit de format européen contre un ténor allemand, Karel Geraerts était un entraîneur heureux, jeudi soir : « Même si on a mené au score jusqu’à la 81e minute, le score me semble correct. Je voulais voir un collectif qui se bat sur chaque balle, mais qui ose aussi et surtout jouer au foot. Si on n’avait pas fait cela, on était morts face à cette excellente équipe, contre qui la marge de manœuvre était ténue. Regardez Boniface : en début de match, il a été constamment bousculé mais a su parfaitement réagir. Comme tout le monde, il va apprendre de ce genre de match de très haut niveau, qu’on continue à découvrir, à la fois individuellement et collectivement. Pour le retour, on devra afficher la même mentalité pour espérer créer un nouvel exploit. Je suis aussi heureux qu’avec Anderlecht et Gand, on a rendu des lettres de noblesse au football belge sur la scène continentale. Cela n’a pas toujours été le cas, alors on a le droit de la savourer tout en affichant de réelles ambitions. »