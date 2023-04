Ce début de vendredi ensoleillé laissera place progressivement aux nuages et à des risques d’averses locales

Vendredi

En Ardenne, le brouillard et les nuages bas par endroits se lèveront progressivement. En cours de journée, les nuages cumuliformes se reformeront et la nébulosité deviendra plus variable avec possibilité de l’une ou l’autre averse sur l’est et le nord du pays. En fin de journée, le ciel deviendra plus nuageux dans les régions proches de la France. Les maxima varieront entre 9 degrés en haute Ardenne et 13 ou 14 degrés en Flandre. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-est.