Dante Vanzeir (New York Red Bulls) connaît sa sanction après avoir tenu des propos racistes en plein match

La Major League Soccer a annoncé jeudi soir ces sanctions, accompagnées en outre d’une interdiction de participer à l’US Open Cup, aux matches de MLS NEXT Pro et autre matches d’exhibition jusqu’à ce que la suspension prenne fin, le 20 mai.

« La MLS travaille avec les deux clubs et la MLS Players Association pour fournir aux joueurs et au personnel concernés un soutien et des ressources, et s’engage à continuer à revoir et à améliorer son protocole de jeu », ajoute la MLS dans la communication publiée sur son site internet.