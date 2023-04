18.000 vaches tuées dans l’explosion d’une ferme au Texas: «C’est le plus meurtrier»

« Il s’agit de l’incendie de ferme le plus meurtrier pour le bétail de l’histoire du Texas et l’enquête et le déblaiement risquent de prendre du temps », a déclaré le commissaire à l’agriculture du Texas, Sid Miller, dans un communiqué.

L’explosion et l’incendie ont ravagé, dans la nuit de lundi à mardi, la ferme laitière Southfork, située près de la ville de Dimmit, dans la région texane du Panhandle.