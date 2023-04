La Chine «préoccupée» par les effets de la politique talibane sur le droit des femmes en Afghanistan: «Nous ne devrions ni occulter ce problème ni l’ignorer»

« La Chine et d’autres voisins amicaux de l’Afghanistan sont préoccupés par les récentes politiques et mesures prises par l’Afghanistan, et leur possible impact sur les droits fondamentaux et intérêts des femmes afghanes », a déclaré jeudi M. Qin, selon Chine nouvelle.

Le ministre a pris la parole lors d’un sommet régional à Samarcande, en Ouzbékistan, après le tollé international suscité par la décision des talibans début avril d’interdire aux femmes de travailler avec l’ONU. Qin Gang a cependant ajouté que la question du droit des femmes « n’est pas le seul problème en Afghanistan, ni le cœur ou la racine des problèmes de l’Afghanistan ».