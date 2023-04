Anderlecht se fait démolir dans la presse néerlandaise: «L’AZ devrait avoir honte d’avoir perdu contre si faible!»

De Telegraaf est certainement le journal qui a été le plus dur avec les deux équipes : « L’AZ devrait avoir honte de la défaite face à une équipe si faible. Non seulement à cause du jeu incroyablement faible, mais aussi à cause du mauvais niveau de l’adversaire. Jansen a fait l’éloge d’Anderlecht la veille du match, mais cela n’avait aucun sens. Anderlecht est seulement neuvième du championnat belge ».

Le journal Trouw qualifie le Sporting de club du top en déclin : « L’AZ est tombé sur un Anderlecht beaucoup plus efficace. L’équipe bruxelloise peut être qualifiée de club du top en déclin. L’équipe actuelle rappelle peu la superpuissance du club belge qui est devenu 34 fois champion de Belgique et a triomphé en Europe dans les années 70 et 80. Anderlecht était-il tellement meilleur dans le premier quart de finale ? Non, on ne peut pas dire ça. L’équipe bruxelloise était surtout plus intelligente, plus efficace. Elle a aussi les joueurs pour cela, avec des joueurs expérimentés comme Slimani (34 ans), Refaelov (36 ans) et l’ancien joueur de l’Ajax, Jan Vertonghen (35 ans) ».