La N-VA veut que l’autonomie et la capacité des batteries électriques soit indiquée sur le Car-Pass: «Les acheteurs n’ont donc qu’à deviner la capacité restante»

Les acheteurs d’une nouvelle voiture électrique obtiennent du vendeur l’autonomie de leur nouvelle voiture dans un document officiel. Ce n’est pas le cas pour les voitures d’occasion. « Les acheteurs n’ont donc qu’à deviner la capacité restante de la batterie », explique Rita Moors. « C’est pourquoi je souhaite que l’autonomie et la capacité restante de la batterie des voitures électriques d’occasion figurent obligatoirement sur le Car-Pass.

En outre, une norme devrait être établie pour mesurer la capacité de la batterie. « Il est préférable de procéder à cet alignement au niveau européen afin de l’harmoniser et de limiter l’impact de cette mesure sur les importations et les exportations. Deuxièmement, il convient de mettre en place des procédures d’essai permettant de mesurer l’état de santé, la capacité et les performances de charge de la batterie, et de désigner un organisme indépendant chargé d’effectuer les mesures de manière uniforme. »