Un homme condamné à 9 ans de prison était toujours en liberté… Pas de chance: il a croisé une équipe de la police de Mons-Quévy

Le 7 avril dernier, lors d’une patrouille de sécurisation, une brigade PUMAS aperçoit un individu faisant l’objet de six ordonnances de capture.

Après identification formelle de l’individu, il est apparu qu’il a été condamné plusieurs fois. Des condamnations totalisant 110 mois d’incarcération, soit plus de 9 ans, pour incendie volontaire, coups et blessures volontaires, vol, infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes et abus de confiance.