Un séjour de deux jours pour 4 personnes au Parc Astérix*

A 35 km de Paris et à 15 min de l’aéroport Roissy – Charles-de-Gaulle, venez profiter en famille ou entre amis des 50 attractions et spectacles du Parc Astérix.

Nouveauté 2023 ! Célébrez le plus populaire des dieux Gaulois au festival Toutatis. Prouvez votre courage en montant à bord de Toutatis, l’attraction la plus rapide de France. Mesurez-vous à l’expérience hypnotisante de Chez Gyrofolix, l’attraction familiale. Et pour les plus petits, direction l’Aire de Jeux du Sanglier d’Or.