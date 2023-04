Fin des travaux sur le Ravel Warnant-Falaën, les Draisines de la Molignée circulent à nouveau

On s’en souvient, en octobre dernier, un éboulement s’était produit sur le Ravel Warnant-Falaën. La circulation sur un tronçon de quatre kilomètres était dès lors interdite.

Les travaux pour consolider l’infrastructure avaient débuté il y a quelques semaines, et le « bout du tunnel » a été atteint ces derniers jours. Les Draisines de la Molignée avaient déjà pu circuler à nouveau lors du dernier week-end de Pâques et mardi, les dernières traces du chantier ont disparu. Piétons et cyclistes peuvent à nouveau se déplacer sur le Ravel.