Arnaud de Lie lauréat 2022 du «Plus du Sport» juste devant le Verviétois Tarik Moukrime

Vers une double casquette pour Tarik Moukrime dans le projet Lambermont-Rechain: «C’est en bonne voie» Sur le plan sportif, le projet avance bien du côté de Lambermont-Rechain. Et l’ancien athlète verviétois Tarik Moukrime devrait en faire partie, comme nous l’a confié Quentin Slupik, le futur coach de l’équipe A.

Tarik Moukrime. - Photonews

Par Olivier Delfino Chef des Sports de La Meuse Verviers

Petit rétro acte : Tarik Moukrime avait réussi à se qualifier pour l’Euro 2022 d’athlétisme à Munich et avait ensuite décidé de faire une croix sur le niveau international, n’hésitant pas à pousser, au passage, un gros coup de gueule adressé aux instances sportives du pays. Il avait ensuite adressé une lettre, notamment à la Ministre des Sports. C’était fin septembre – début octobre et depuis lors, le Verviétois s’est fait discret. « L’athlétisme, c’est fini. C’est difficile de tourner la page, mais je n’ai pas le choix, vu le manque de moyens et de soutien. Il n’y a eu aucune suite aux démarches que j’avais entreprises », explique le Verviétois, qui a repris le… foot cette saison avec l’équipe B de Lambermont, en P4.

La suite devrait d’ailleurs toujours passer par Lambermont, puisque la future Royale Entente Lambermont Rechain lui a proposé une double casquette pour la saison prochaine : préparateur physique de l’équipe A et joueur dans l’équipe B, comme nous l’a annoncé Quentin Slupik, qui compte sur le désormais ex-athlète la saison prochaine. « C’est en bonne voie, mais il faut d’abord en rediscuter », temporise Tarik Moukrime. « Je marche beaucoup à l’affectif et tant que je suis avec des amis et que je passe des bons moments, c’est le principal. Je ne suis pas préparateur physique, mais je peux apporter mon expérience d’athlète de haut niveau. »

Et de revenir sur son retour sur les terrains de foot. « Cela faisait 15 ans que je n’avais plus joué. J’avais stoppé en scolaires à Andrimont et j’ai voulu recommencer car je souhaitais continuer à faire du sport. J’ai des amis qui jouent à Lambermont, j’ai toujours aimé le foot et je suis content d’aller aux entraînements. Je prends du plaisir et c’est ce que je voulais », dit Tarik Moukrime, qui est allé donner un coup de main dimanche dernier à l’équipe A, en P3. Une première pour lui. « Je vais là où on me demande d’aller. Dimanche, j’ai joué sur le flanc droit, j’aime assez bien ce poste, car j’ai tout le couloir pour déborder. »