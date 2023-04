Insolite au Brésil: une campagne a été lancée pour faire entrer «Pelé» dans le dictionnaire

« Pelé. [Adjectif] 1. le plus grand de tous. 2. référence de la grandeur 3. inégalé. 4. synonyme d’excellence 5. unique ». Telle est la définition proposée par la Fondation qui porte le nom du triple champion du monde et qui cherche à « éterniser ’O Rei’ avec un mot du dictionnaire », en l’occurrence un nouvel adjectif.

Pour ce faire, ils ont ouvert un site web pour recueillir des signatures (pelenodicionario.com.br) sur lequel ils ont mis à la disposition du public un formulaire numérique par lequel les gens peuvent soutenir l’initiative. « Tout le monde connaît et vénère le plus grand Brésilien de tous les temps. Maintenant, le moment est venu d’honorer Pelé en immortalisant le Roi avec un mot du dictionnaire – signez et faites partie de ce mouvement », a encouragé la Fondation Pelé sur ses réseaux sociaux.

La campagne est soutenue par Santos, le club où Pelé a passé la majeure partie de sa carrière, et Globo, le groupe médiatique le plus puissant du Brésil. Edson Arantes do Nascimento « Pelé », considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps, est décédé le 29 décembre à l’âge de 82 ans, des suites d’une défaillance de plusieurs organes consécutive au cancer du côlon dont il souffrait depuis l’année précédente.