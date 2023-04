«Je n’ai que 50.000€ par mois...»: Nicolas, le beau-fils de la baronne Ullens, assure «qu’il n’a plus reçu un euro de la part de son père depuis près de dix ans»

Inculpé d’assassinat et incarcéré, Nicolas Ullens de Schooten explique son geste dans le contexte d’un conflit familial, notamment d’ordre financier. « Mais le geste de notre client n’est pas la conséquence d’une demande d’argent qui aurait été refusée », assure ses avocats. « Il est en réalité mu par des sentiments humains bien plus profonds et complexes, sur lesquels nous nous expliquerons le moment venu ».

Dans le même temps, ils tiennent à assurer que « qu’il est totalement faux de dire » que leur client « recevait encore 50.000 euros par mois de son père. En réalité il n’a plus reçu un euro de la part de son père depuis près de dix ans ».

En attendant, ce vendredi, les avocats de Nicolas Ullens ont diffusé un communiqué dans lequel ils rappellent que leur client a décidé de ne pas s’exprimer pour « laisser l’instruction se dérouler le plus sereinement possible ».

Une dernière scène avant les coups de feu mortels…

Paris Match, dans son dernier numéro, a reconstitué l’ultime dispute, avant les coups de feu tragiques qui allaient coûter la vie à Myriam Ullens.

Ce matin-là, vers 10h, Nicolas Ullens entre en trombe dans le bureau de son père, à Lasne. Il a entendu dire que la somptueuse villa d’Ohain allait être vendue. Un coup fourré de sa belle-mère, évidemment. Il exige que son père lui rende des comptes, explique ce projet, lui donne plus d’argent. Malgré ses 88 ans, Guy Ullens a encore de la poigne. Il demande à son fils de quitter la maison. Surtout que lui et Mimi doivent se rendre à un rendez-vous. Des intimes ont raconté à Paris Match que Nicolas Ullens avait quitté le bureau de son père en rage. En chemin vers la sortie, il avait croisé sa belle-mère qui, poliment, lui avait tendu le front. Nicolas Ullens y aurait déposé un rapide baiser avant de s’éclipser. « Le baiser de Judas », s’exclament les proches.

Polie, Myriam Ullens se méfiait, précise encore Paris Match, de ce beau-fils ombrageux et hautain. Sans probablement envisager une issue aussi tragique. C’est que les démêlés du couple avec les enfants Ullens ne dataient pas d’hier. En 2010, Nicolas, ses frères et sa sœur avaient intenté une action contre leur géniteur. Des comptes avaient été bloqués jusqu’à ce que la justice rejette leur plainte deux ans plus tard.

Mais revenons-en au matin du drame. Nicolas Ullens quitte la propriété, furieux. Le portail se referme derrière lui. Il s’installe au volant de sa voiture et attend la Golf conduite par sa belle-mère. Quand la voiture sort, il la percute. Puis quitte son propre véhicule, brandit son arme et tire une première fois à travers le pare-brise. Il tirera encore à 5 autres reprises avant de tourner les talons laissant son père, blessé et en état de choc, aux côtés du cadavre de celle qui fut la femme de sa vie, sa Mimi. Nicolas Ullens se présente ensuite au commissariat de Lasne. Il est 10h50, le drame est consommé.