Les avocats de Nicolas Ullens s’expriment: «Notre client n’a pas tenu devant les enquêteurs les propos qui lui sont prêtés»

« La défense de Nicolas Ullens a fait le choix de ne pas s’exprimer dans la presse, ne voulant pas mener le procès dans les médias et afin de laisser l’instruction se dérouler le plus sereinement possible. Malheureusement nous constatons que des articles paraissent quotidiennement, contenant pour la plupart des informations totalement inexactes », expriment les deux avocats, Dimitri De Beco et Jean-Philippe Mayence.

D’après eux, certains propos mis dans la bouche du meurtrier de la baronne Myriam Ullens sont totalement faux. « Notre client n’a pas tenu devant les enquêteurs les propos qui lui sont prêtés », indiquent-ils.