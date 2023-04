La finale de «La meilleure friterie» a lieu en direct ce samedi sur RTL tvi, et vous avez un rôle déterminant à jouer!

Les six friteries espèrent bien décrocher le titre tant convoité.

Après les phases de qualification, place à la finale. Ils sont six frituristes à espérer décrocher le titre tant convoité : La Friterie des Grands Champs à Liège, Passion Frites dans le Brabant wallon, Le Ratelier à Namur, Master Frites à Bruxelles, Al Baraque à Frites dans le Hainaut et Chez D’Jess dans le Luxembourg.

La finale de « La meilleure friterie » aura lieu en direct ce samedi 15 avril à 19h50 sur RTL tvi. Avec en moyenne plus de 350.000 téléspectateurs, l’émission, présentée par Maria Del Rio, a rencontré un franc succès. Autant dire que les friteries participantes ont été envahies après la diffusion des épisodes.

Pour les départager, nos 6 frituristes vont devoir passer la terrible épreuve des sauces. Ils vont devoir créer une sauce originale et surprenante avec une seule contrainte : partir d’une mayonnaise maison. Le jury d’experts composé d’Arnaud Delvenne, de David Antoine et du couple De Corte, ainsi que les membres du fanbus dégusteront les six sauces à l’aveugle ! À l’issue de cette épreuve, trois friteries seront éliminées, les trois autres, quant à elles, pourront encore prétendre au titre suprême de meilleure friterie ! Le trio de tête sera finalement départagé par les votes du public.