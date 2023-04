«J’ai été volée», «nous avons tout perdu», «rien n’allait»: de nombreux Belges révoltés, ils ont perdu des milliers d’euros à cause d’une entreprise de panneaux solaires… qui n’est jamais venue faire l’installation!

Dave Braem, un Belge de 42 ans originaire d’Oostkam, en Flandre, a raconté la mésaventure qu’il a vécue avec ses panneaux solaires dans les colonnes de HLN. « Nous avons déjà versé des milliers d’euros à l’avance, mais après plusieurs mois, nos panneaux solaires n’ont toujours pas été installés », déplore le quadragénaire. Et pour couronner le tout, l’entreprise en question est injoignable ! L’entreprise détient une très mauvaise réputation, si bien que Test-Achats a déjà une vingtaine de dossiers ouverts à son encontre.

C’est à l’automne 2022 que Dave a pris contact avec l’entreprise Vannec Dakwerken BV pour l’installation de ses panneaux photovoltaïques. « Je voulais installer des panneaux solaires chez moi et j’avais recherché sur plusieurs pages Facebook une entreprise de panneaux dans la région d’Oostkamp », explique Dave. « Il ne semblait pas y avoir de problème et début novembre, nous avons reçu un devis. C’était loin d’être le meilleur prix par rapport aux autres, nous avons donc signé et payé une avance de 2.300 euros. Après ça, tout a commencé… », raconte encore le Belge.

L’entreprise est rapidement devenue injoignable. « Nous n’avons jamais eu de date pour l’installation », explique Dave. « Le 17 février, nous nous sommes rendus nous-mêmes sur le site de l’entreprise. On nous a assuré que l’installation serait faite le 3 mars et le raccordement une semaine plus tard. La veille, le rendez-vous a été brutalement annulé et déplacé au 17 mars », explique à nouveau Dave. Mais le 17 mars, personne n’est venu. Et sans prévenir.

Aujourd’hui, les panneaux solaires de Dave n’ont toujours pas été installés. Et cela semble être monnaie courante chez le fournisseur, puisque de nombreux autres Belges en ont été victimes. Une dame de 54 ans, de Braket, affirme elle aussi avoir été « volée » par l’entreprise. « On nous avait promis que nos panneaux solaires seraient installés avant la fin de l’année. Le temps a passé, mais nous n’avons plus rien entendu de la part de Vannec Dakwerken. Nous étions là avec notre avance payée de 6.000 euros. Nous avons tout perdu », déplore la Belge.