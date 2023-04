Un séjour dans les arbres au cœur de l’Ardenne!

Les garçons se sont lancés dans leur course, depuis la station Trail d’Herbeumont. Nous les avons accompagnés, avec le chien et nos bâtons : 2 parcours de marche nordique sont aussi proposés là. Au pied du château-fort qui domine le village, on s’est séparés : à eux le renforcement douloureux des mollets dans les reliefs variés ; à nous les papotes joyeuses dans la vallée de la Semois. Chaque itinéraire correspond à un balisage clair : même en échangeant les potins, on est arrivées à bon port ! Après leurs 15,7 km de course (j’applaudis !), on a retrouvé nos moitiés : le premier, sautillant encore ; le second, sur les genoux ! Sourires.