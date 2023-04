Le magasin Aldi de Chimay fermé pendant une semaine pour mettre les produits frais en avant

Pour permettre cette reconversion, le magasin fermera ses portes ce samedi 15 avril à 18h30 et rouvrira le samedi 22 avril à 8h30. En attendant, les clients peuvent se rendre dans le magasin Aldi le plus proche, à Couvin.

À noter que le rayon boulangerie avec les pains frais, les viennoiseries et les petits pains et le poisson frais reste présent dans la première allée. Les promotions hebdomadaires (les Specials Aldi) sont présentées au milieu de chaque allée. Les traditionnelles offres du mercredi et du samedi seront réparties sur deux allées à l’arrière du magasin.