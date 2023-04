Cécric Klapisch nous parle de sa série «Salade grecque», suite de «L’auberge espagnole»: «Le but était de faire un nouveau portrait de la jeunesse européenne» 20 ans après « L’auberge espagnole », Cédric Klapisch dresse un nouveau portrait de la jeunesse avec « Salade grecque », une série plus engagée que les trois films réunis qui la précèdent. Toujours avec Romain Duris, Kelly Reilly et Cécile de France. Prime/Photonews

Sorti en 2002, « L’auberge espagnole » est le premier film d’une trilogie qui a marqué toute une génération avec sa bande de potes rencontrés en Erasmus à Barcelone. Ce vendredi 14 avril, les truculents Xavier (Romain Duris), Wendy (Kelly Reilly) et Isabelle (Cécile de France) passent officiellement le flambeau dans une emballante suite en série de leurs folles aventures aux quatre coins du globe. « Je n’aurais pas fait un quatrième film », nous explique Cédric Klapisch, toujours aux commandes. « Ce qui m’intéressait surtout, c’était d’imaginer une série qui m’obligerait à pousser le curseur et aller plus loin. » de videos Pas question pour autant d’oublier les acteurs avec lesquels tout a commencé. « C’était presque une obligation de les avoir au générique », confie le réalisateur, rencontré au festival Séries Mania. « L’intérêt de toute la série, c’est la continuité avec ces personnages qu’on a découverts lorsqu’ils avaient la vingtaine, même si on savait qu’on ne pouvait pas trop les voir. Ils devaient être à bord pour qu’il y ait cette transmission, cette notion d’héritage. »

Une génération plus engagée Attendu au tournant, « Salade grecque » braque ainsi les projecteurs sur Tom et Mia, les enfants de Xavier et Wendy. Incarné par Aliocha Schneider (« Germinal »), le premier a 26 ans, vit à New York et touche du bout des doigts son rêve de monter une start-up écoresponsable. Megan Northam (« Notre-Dame, la part du feu ») crève quant à elle l’écran sous les traits de sa petite sœur, 22 ans, activiste en colère qui vient en aide aux réfugiés. Complices, tous deux portent néanmoins un regard radicalement différent sur le monde qui les entoure. Ce qui ne facilite pas leur vie lorsqu’ils se retrouvent à Athènes pour hériter d’un immeuble.

« Le but, c'était de faire un nouveau portrait de la jeunesse européenne », défend Cédric Klapisch, qui, pour le coup, s'est entouré de pimpants scénaristes. « J'étais conscient du fait que ce n'était plus ma génération, et qu'il fallait que je me réfère à d'autres. Cette série, c'est une belle collaboration et beaucoup de recherches. D'un côté, je regarde mes enfants et je m'en inspire. De l'autre, j'ai énormément appris lors des castings. C'était presque un travail journalistique d'être confronté aux différentes visions de l'Europe que pouvaient avoir les comédiens. »

Ce qu’il retient, c’est que l’Europe n’est décidément « plus celle de nos parents », comme il ne manque pas de le rapporter à l’écran. « Beaucoup de choses ont changé. Au temps de ‘L’auberge espagnole’, l’Union européenne était une idée enthousiasmante pour tout le monde. Depuis, ça l’est vachement moins… » détaille Klapisch. « Il y avait une telle insouciance dans les années 2000 ! La génération qu’on décrit dans la série est beaucoup plus engagée et bien plus consciente des problèmes. » S’il apparaît aujourd’hui fier comme un coq de présenter cette dernière au grand public, le cinéaste s’est en réalité fait souffler l’idée par un Anglais, un ancien étudiant en Erasmus en France. « La boucle est bouclée », plaisante-t-il, avant de retrouver un ton plus sérieux. « Cette personne meurtrie par le Brexit m’a mis sur les bons rails. Il y avait une nouvelle dimension à explorer. Vous remarquerez que cette série est plus politique que les trois films. » Enfin, « je ne dirais pas que la jeunesse d’aujourd’hui est désenchantée », conclut Cédric Klapisch, balayant les qu’en dira-t-on. « Au contraire ! C’est une génération qui réagit. On sent une tentative d’unité. Malgré tout ce qu’elle se prend dans la tronche, elle reste assez optimiste sur le vivre-ensemble. C’est en tout cas ce qu’on a voulu mettre en avant dans ‘Salade grecque’. »