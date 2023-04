«Il y a encore beaucoup de femmes à Bruxelles qui sont dans un modèle méditerranéen»: les propos de Clerfayt passent mal

Le PS bruxellois réagit

« C’est inacceptable et infâmant. Je suis révoltée. Je pense à toutes ces femmes qui cherchent du travail et qui sont discriminées, ces mamans solo qui se battent au quotidien et qui sont renvoyées par le ministre à leurs origines. M. Clerfayt est en charge de l’emploi et c’est à lui d’actionner toutes les mesures possibles pour faire en sorte qu’il n’y ait plus de freins à l’emploi pour ces femmes plutôt que de leur opposer un déterminisme culturel », a déclaré la députée Fadila Laanan (PS).