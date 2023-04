Nouvelle action d’Extinction Rebellion, pour qui il n’y a pas assez d’aménagements pour les cyclistes à Namur: «Il est temps de passer de la parole aux actes»

« Il est temps de passer de la parole aux actes. Il est nécessaire d’avoir des infrastructures à proximité des écoles et des lieux fréquentés pour protéger les cyclistes tout en permettant la circulation des voitures. »

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des membres du collectif Extinction Rebellion se sont munis d’une bombe de peinture et ont marqué eux-mêmes des pistes cyclables sur la voirie « afin de protéger les utilisateurs de la mobilité douce ». Dans un communiqué, le mouvement estime que la Ville de Namur n’en fait pas assez pour les vélos.

En plus, Extinction Rebellion pointe du doigt, selon le collectif, un manque d’uniformité des aménagements sur l’ensemble du territoire namurois. « Ils changent tous les 100 mètres. Cela oblige automobilistes et cyclistes à changer de comportement trop régulièrement. Pour la sécurité de tous, il faut les réaliser en continu et généraliser l’application des rues cyclables. »