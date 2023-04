Fermé depuis 3 ans, le pont d’Al Cute est enfin rouvert à Verviers

« Forcément ça a pris beaucoup plus de temps que si on devait faire juste le pont ou juste la rue », commente l’échevin des Travaux Maxime Degey. « C’était une des plus laides rues de Verviers. Elle était vraiment dans un très mauvais état. Maintenant on a fait des aménagements, on a mis des ralentisseurs… L’ensemble est beaucoup plus esthétique. »